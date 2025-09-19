Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/B535: Unfall mit Sachschaden nach Spurwechsel

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmittag verursachte ein 23-Jähriger einen Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 31-jähriger Seat-Fahrer zunächst auf der BAB 5 in Richtung Heidelberg unterwegs und fuhr gegen 12:45 Uhr von der Autobahn auf die Bundesstraße 535. Er fuhr auf dem rechten der beiden Fahrspuren.

Der 23-jährige Autofahrer fuhr ebenfalls auf der B 535 in die gleiche Richtung, jedoch auf der linken Fahrspur. Unvermittelt wechselte er kurz vor dem Seat-Fahrer die Spur nach rechts. Um eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu vermeiden, bremste der Seat-Fahrer und wich nach rechts aus. Hierbei touchierte er einen Teil der Leitplanke. An dem Seat des 31-jährigen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 8.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Verkehrsteilnehmer konnten nach dem Austausch der Personalien ihre Fahrten fortsetzen. Angaben zu dem Fahrzeug des 23-Jährigen liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

