POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber und Mantrailer im Einsatz - PM Nr. 2 - Suche beendet
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Suche nach der vermissten Person ist beendet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6120897). Die vermisste Person konnte mittlerweile wohlbehalten aufgefunden werden.
