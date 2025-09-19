PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber und Mantrailer im Einsatz - PM Nr. 2 - Suche beendet

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Suche nach der vermissten Person ist beendet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6120897). Die vermisste Person konnte mittlerweile wohlbehalten aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

