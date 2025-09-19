PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber und Mantrailer im Einsatz - PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit befinden sich in Wiesloch Kräfte der Polizei, ein Hubschrauber sowie Mantrailer bei einer Personensuche im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Es wird nachberichtet.

