POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber und Mantrailer im Einsatz - PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit befinden sich in Wiesloch Kräfte der Polizei, ein Hubschrauber sowie Mantrailer bei einer Personensuche im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell