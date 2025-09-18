Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Korrektur -Scheibe von Kindergarten beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachfolgend berichtigt das Polizeipräsidium Mannheim den Tatort sowie die Tatzeit einer bereits veröffentlichten Pressemitteilung.

Eine noch unbekannte Täterschaft zerstörte zwischen Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr und Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr die Scheibe eines Bauwagens, welcher einem Waldkindergarten oberhalb des Friedhofs gehört. Wie der oder die Unbekannte die Scheibe beschädigte ist unklar. Der Sachschaden am Bauwagen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06201/1003-0 zu melden.

Zur Transparenz anbei der Link zur fehlerhaften Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6119785

