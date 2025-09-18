PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Korrektur -Scheibe von Kindergarten beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachfolgend berichtigt das Polizeipräsidium Mannheim den Tatort sowie die Tatzeit einer bereits veröffentlichten Pressemitteilung.

Eine noch unbekannte Täterschaft zerstörte zwischen Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr und Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr die Scheibe eines Bauwagens, welcher einem Waldkindergarten oberhalb des Friedhofs gehört. Wie der oder die Unbekannte die Scheibe beschädigte ist unklar. Der Sachschaden am Bauwagen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06201/1003-0 zu melden.

Zur Transparenz anbei der Link zur fehlerhaften Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6119785

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 15:29

    POL-MA: Mannheim: Unfallflucht - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Anhänger-Gespann-Fahrer am Mittwochmorgen im Stadtteil Luzenberg. Der Unbekannte war mit seinem Gespann auf der Luzenbergstraße in Richtung Spiegelfabrik unterwegs. Dabei streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten VW und beschädigte diesen im Bereich der vorderen Stoßstange und des vorderen Kotflügels auf der Fahrerseite. Anschließend flüchtete er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren