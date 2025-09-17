Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe von Kindergarten beschädigt - Zeugenaufruf

Weinheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft zerstörte am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr in der Kaiserstraße die Scheibe eines Bauwagens, welcher einem dortigen Kindergarten gehört. Wie der oder die Unbekannte die Scheibe beschädigte ist unklar. Der Sachschaden am Bauwagen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06201/1003-0 zu melden.

