POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 292 bei Helmstadt wurde eine Person leicht verletzt. Zudem entstand beträchtlicher Sachschaden.

Ein 82-jähriger Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Nissan auf der L 530 in Richtung Helmstadt unterwegs. An der Einmündung zur B 292 missachtete er beim Rechtsabbiegen in Richtung Waibstadt die Vorfahrt eines 64-jährigen BMW-Fahrers, der die B 292 von Aglasterhausen in Richtung Waibstadt befuhr. Obwohl der 64-Jährige noch versuchte, nach links auszuweichen, stießen die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammen. Hierbei zog sich der 82-Jährige leichte Verletzungen am Hinterkopf zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Sinsheim geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

