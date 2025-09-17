Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Ausparken Auto beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Dienstagnachmittag im Stadtteil Rohrbach beim Ausparken auf einem Parkplatz einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend einfach davon.

Der Unbekannte stieß beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Im Breitspiel gegen einen geparkten Skoda und beschädigte diesen im Heckbereich. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, einfach weg.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit unbekanntem Kennzeichen handeln. Dieser soll von einer männlichen Person mit grauen Haaren und sehr schlanker Statur gefahren worden sein. Dieser soll eine blaue Jeans und ein beiges T-Shirt getragen haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

