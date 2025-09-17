Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Täter entwendet Handtasche in Spielplatznähe - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag war eine 67-Jährige mit ihrer Enkeltochter auf einer Brücke in der Robert-Koch-Straße, neben einem Spielplatz, unterwegs, als ihr die Handtasche samt Inhalt von einer bislang unbekannten männlichen Person entwendet wurde.

Die 67-Jährige stellte gegen 11:00 Uhr kurzzeitig ihre Handtasche auf dem Boden ab, um sich um das 2-jährige Mädchen zu kümmern. Diesen Moment nutzte der unbekannte Täter aus, nahm die Handtasche samt Inhalt an sich und flüchtete in Richtung Augustastraße und weiter in die Hebelstraße. Die Frau nahm zunächst die Verfolgung auf, konnte den Täter schlussendlich jedoch nicht mehr einholen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 180 cm groß, - sehr schlanke Statur, - scheinbar im jugendlichen Alter.

Er soll zum Tatzeitpunkt einen weißen Kapuzenpullover mit einem schwarzen Logo im Brustbereich getragen haben. Die Kapuze hatte die Person während der Tat über seinen Kopf gestülpt. Außerdem soll er eine schwarze, weite Jogginghose getragen haben.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens liegt bei etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell