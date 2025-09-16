POL-MA: Sandhausen
RNK - Gebäudebrand - PM Nr. 1
Sandhausen / RNK (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei-, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Gebäudebrand in der Goethestraße in Sandhausen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um ein Garage handeln. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell