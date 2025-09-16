Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 16-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Weinheim wurde eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt.

Die 16-Jährige war kurz vor 8 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Händelstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Hier missachtete sie das Rotlicht der Fußgängerampel und überquerte die Mannheimer Straße. Dabei stieß sie mit dem Ford eines 76-jährigen Mannes zusammen, der in Richtung Stadtmitte fuhr. Die 16-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

