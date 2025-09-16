Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag im Stadtteil Neuostheim.

Ein 25-jähriger Mann war gegen 14.20 Uhr mit seinem Ford auf dem linken Fahrstreifen der B 38a in Richtung Feudenheim unterwegs. An der Ampel in Höhe der Einmündung zur Will-Sohl-Straße fuhr er einem 23-jährigen Mann auf dessen VW auf, der dort aufgrund Rotlichts bereits stand. Bei dem Zusammenstoß erlitten der 48-jährige Mitfahrer im Ford sowie der Fahrer des VW leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme mussten vorübergehend zwei Fahrstreifen in Richtung Feudenheim gesperrt werden. Nach Reinigung der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe konnten beide Fahrspuren gegen 16.00 Uhr wieder freigegeben werden.

Die weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell