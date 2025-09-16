POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/L723: Unbekannte Person wirft Stein auf ein fahrendes Auto - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Mannheim

Am Montagabend war ein 35-jähriger Autofahrer mit seiner Familie auf der L 723 von Reilingen in Richtung Hockenheim unterwegs, als sein Auto plötzlich von einer unbekannten Person, die sich auf einer Brücke befand, mit einem etwa golfballgroßen Stein beworfen wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge waren mehrere minderjährige Personen mit Fahrrädern von Reilingen in Richtung Hockenheim unterwegs, als eine bislang unbekannte Person von einer Brücke am Biblisweg gegen 19:30 Uhr einen Stein gegen den fahrenden, weißfarbigen Seat Leon warf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der am Auto entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Die Personen sollen im Kindesalter/Jugendalter gewesen sein und sportliche Kleidung getragen haben. Zum Teil sollen sie mit Fußballtrikots in den Farben Rot und Weiß bekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205 2860-0 zu melden.

