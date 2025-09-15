Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall von einem PKW - Pressemeldung Nr. 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Die Aufräumarbeiten bei Sinsheim auf der BAB 6, dauern derzeit noch an. Nach ersten Ermittlungen kam ein Fahrzeugführer mit seinem PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Er kollidierte mit hoher Geschwindigkeit mit der Mittelleitplanke und schleuderte über die Fahrstreifen. Ein nachfolgender Fahrer eines Lastkraftwagens musste sein Fahrzeug stark abbremsen um einen weiteren Unfall zu vermeiden und kam quer zur Fahrbahn zu Stehen. Im Fahrzeug, dass mit fünf Personen besetzt war, wurde glücklicherweise nur der Beifahrer schwerer verletzt, der einen Armbruch erlitt. Der Verkehr wird momentan über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Reinigung der drei Richtungsfahrbahnen wird voraussichtlich noch weitere drei Stunden in Anspruch nehmen. Durch die Sperrung der A6 bildete sich ein Rückstau von bis zu 18 Kilometer Länge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell