Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Auto fährt unter geparkten LKW

St. Leon-Rot (ots)

Am Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr kam auf der A5 in Fahrtrichtung Kronau von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Heck eines LKW. Der 74-jährige Opel-Fahrer verlor ersten Ermittlungen zufolge kurz vor dem Parkplatz Mönchberg aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über dessen Fahrzeug und touchierte die rechte Leitplanke. Letztlich fuhr er ins Heck eines Sattelaufliegers, welcher im Zufahrtsbereich des Parkplatzes abgestellt war. Der Opel wurde bis zur Fahrzeugmitte unter den LKW geschoben, wobei sich der 74-Jährige sowie dessen 75-jährige Beifahrerin schwer verletzten. Sie mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 35.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

