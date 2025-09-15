Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Automaten aufgebrochen und Bargeld aus Gaststätte gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag wurde im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 17:40 Uhr in eine Gaststätte in der Neckarauer Straße eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte und öffnete gewaltsam darin befindliche Automaten. Die Höhe des entwendeten Bargeldbetrages aus zwei Spielautomaten sowie einem Zigarettenautomaten ist derzeit nicht bekannt. Zudem wurde aus einer Kasse Bargeld in Höhe von knapp 500 Euro entwendet. Die Sachschadenshöhe ist noch unklar und wird vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell