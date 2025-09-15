Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Horrenberger Straße ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst über ein Gartentor Zutritt zu dem Grundstück des Einfamilienhauses. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten sie anschließend eine Terrassentür sowie eine weitere Tür des Wohnhauses auf. Im Inneren wurden mehrere Räume und Mobiliar nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde neben einem geringen Bargeldbetrag auch Modeschmuck entwendet. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg suchen Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

