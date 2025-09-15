Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigte Haltestellenunterstand - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 05:30 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen eine Glasscheibe der Straßenbahnhalltestelle "Bensheimer Straße" im Mannheimer Stadtteil Käfertal. Hierdurch zersplitterte das gesamte Sicherheitsglas. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

