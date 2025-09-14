Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Heiligkreuzsteinach: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Sportwagen kollidiert mit Baum PM 2

Mannheim (ots)

Am 14.09.2025 gegen 12:00 Uhr, kam es auf der L535 bei Heiligkreuzsteinach zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 25-jähriger Fahrzeugführer eines Sportwagens auf der Landstraße L 535 bei Heiligkreuzsteinach, Abzweigung Lampenhain / Hilsenahin unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Infolge der Kollision geriet das Fahrzeug in Brand und stürzte eine 5-6 Meter eine Böschung hinab.

Bei dem Unfallgeschehen erlitt der Fahrzeugführer tödliche Verletzungen. Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte ihm nicht mehr geholfen werden. Die L535 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt werden. Diese Sperrung der beiden Richtungsfahrbahnen dauert derzeit aufgrund Bergung des Pkw, notwendigen Baumfällarbieten sowie Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen des verunfallten Pkw an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch den Verkehrsunfalldienst Mannheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell