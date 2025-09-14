Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (883) Radfahrer leblos aufgefunden

Rothenburg o.d. Tauber (ots)

Am Sonntagvormittag (14.09.2025) fand ein Passant in Rothenburg ob der Tauber einen Radfahrer leblos auf. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein Spaziergänger fand gegen 10:15 Uhr den Mann leblos neben seinem Rennrad im Bereich der Eselsbücke am Taubertalweg auf. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Ein Arzt stellte vor Ort den Tod des 57-Jährigen fest.

Die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallursache ist noch unklar. Möglicherweise war der Sturz medizinisch bedingt. Zur Klärung der Hintergründe kam ein Gutachter vor Ort.

Erstellt durch: Marc Siegl

