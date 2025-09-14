PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (882) Scheunenbrand in Osternohe

Schnaittach (ots)

Am Samstagabend (13.09.2025) geriet eine Scheune im Schnaittacher Gemeindeteil Osternohe (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Verletzt wurde niemand.

Ein Zeuge bemerkte das Feuer an dem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße An der Osternohe gegen 18:45 Uhr. Der Mann setzte einen Notruf ab und informierte umgehend die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses. Diese konnten unter anderem noch Hühner aus dem Gefahrenbereich bringen, bevor die Feuerwehr eintraf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune, in der unter anderem Heu und Holz gelagert war, bereits im Vollbrand.

Die Scheune selbst ist bei dem Feuer ausgebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnten die Kräfte der Feuerwehr jedoch verhindern. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Was den Brand ausgelöst hat, ist indes noch unklar. Die Ermittlungen hierzu hat noch am Abend der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernommen. Die weiteren Untersuchungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken

