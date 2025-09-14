PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (879) Einbruch in Agrarhandel - Zeugen gesucht

Dittenheim (ots)

In der Nacht von Freitag (12.09.2025) auf Samstag (13.09.2025) brachen unbekannte Täter in einen Agrarhandel in Dittenheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von etwa 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr Zugang zu dem Agrarhandel in der Hauptstraße am Dittenheimer Ortsrand. Aus den Lagerräumen entwendeten sie eine größere Menge Pflanzenschutzmittel. Für den Abtransport des Diebesguts entwendeten sie mutmaßlich einen am Hof abgestellten gelben Transporter.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder solche, die in der Nacht im Bereich Dittenheim den gelben Transporter gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

