POL-MFR: (878) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 13.09.2025

13.09.2025

Am heutigen Samstagnachmittag (13.09.2025) fanden in Nürnberg mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht.

Von 14:30 Uhr bis etwa 15:45 Uhr fand in der Arno-Hamburger-Straße die Versammlung 'Meschenkette für Demokratie, Vielfalt, Freiheit und den Schutz jüdischen Lebens' statt. Hier nahmen in der Spitze rund 500 Personen teil.

Etwa zeitgleich begann am Kornmarkt eine Kundgebung mit dem Titel 'Stoppt den Genozid in Gaza - Keine deutsche Mitbeteiligung'. Nach einer gut einstündigen Auftaktkundgebung führte ein Aufzug mit in der Spitze rund 3600 Teilnehmern durch die Nürnberger Südstadt zurück zum Kornmarkt. Auf Grund der Länge des Aufzugs kam es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen.

Ab etwa 14:45 Uhr fand am Hallplatz eine weitere Versammlung mit dem Titel 'Never again is now - Keine Hamas-Propaganda auf deutschen Straßen' statt. An dieser nahmen zehn Personen teil.

Das Versammlungsgeschehen verlief insgesamt ohne nennenswerte Störungen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizepräsidien Mittel- und Oberfranken, der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

