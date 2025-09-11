Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (875) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 13.09.2025 - Verkehrshinweise
Nürnberg (ots)
Am kommenden Samstag (13.09.2025) findet in Nürnberg eine sich fortbewegende Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.
Die Versammlung findet im Zeitraum von etwa 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr statt. Ab etwa 15:30 Uhr setzt sich die Versammlung auf folgender Wegstrecke als Aufzug in Bewegung:
Kornmarkt - Klaragasse - Grasersgasse - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Celtisplatz - Hinterm Bahnhof - Allersberger Straße - Wölckernstraße - Landgrabenstraße - Tafelfeldstraße - Tafelfeldtunnel - Sandstraße - Zeltnerstraße - Färbertor - Färberstraße - Dr.-Kurt-Schumacher-Str. - Kornmarkt
Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es im genannten Zeitraum im Bereich der Strecke zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen.
Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.
Erstellt durch: Marc Siegl / mc
