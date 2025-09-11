PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (875) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 13.09.2025 - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots)

Am kommenden Samstag (13.09.2025) findet in Nürnberg eine sich fortbewegende Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Die Versammlung findet im Zeitraum von etwa 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr statt. Ab etwa 15:30 Uhr setzt sich die Versammlung auf folgender Wegstrecke als Aufzug in Bewegung:

Kornmarkt - Klaragasse - Grasersgasse - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Celtisplatz - Hinterm Bahnhof - Allersberger Straße - Wölckernstraße - Landgrabenstraße - Tafelfeldstraße - Tafelfeldtunnel - Sandstraße - Zeltnerstraße - Färbertor - Färberstraße - Dr.-Kurt-Schumacher-Str. - Kornmarkt

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es im genannten Zeitraum im Bereich der Strecke zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 11:36

    POL-MFR: (872) Einbruch in einen Supermarkt - Die Polizei sucht Zeugen

    Rednitzhembach (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag (09.09.2025) in einen Verbrauchermarkt in Rednitzhembach ein und entwendeten Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Täter verschafften sich zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr mutmaßlich über das Dach Zugang zu den Räumlichkeiten des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren