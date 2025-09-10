Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (873) Lkw-Anbaukran kollidiert mit Brücke - Verkehrsbehinderungen am Frankenschnellweg
Nürnberg (ots)
Am Mittwochmorgen (10.09.2025) kollidierte der Anbaukran eines Lkw mit einer Bahnbrücke an den Rampen. Bergungs- und Inspektionsmaßnahmen sorgen für größere Verkehrsbehinderungen.
Der Lkw mit Anhänger war gegen 07:20 Uhr am Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Fürth unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zur Landgrabenstraße blieb der Anbaukran (Ladekran) des Zugfahrzeugs an einer der Bahnbrücken hängen. Hierdurch wurde die Brücke sowie Betonabsperrungen am Fahrbahnrand beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Lkw musste über mehrere Stunden mittels eines Bergedienstes aufwändig geborgen werden. Die Verkehrspolizei Nürnberg leitete den Verkehr für die Dauer der Bergungsmaßnahmen einspurig über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei.
Bislang unklar ist, wie groß der Schaden an der Brückenstruktur ist. Um dies zu begutachten, befindet sich ein Statiker an der Unfallstelle. Erst im Anschluss kann eingeschätzt werden, ob und in welchem Umfang eine Sperrung der Brücke - oberhalb für den Bahnverkehr und unterhalb für den Fahrzeugverkehr - aufrechterhalten werden muss.
Erstellt durch: Marc Siegl / mc
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell