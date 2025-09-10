PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (873) Lkw-Anbaukran kollidiert mit Brücke - Verkehrsbehinderungen am Frankenschnellweg

Nürnberg (ots)

Am Mittwochmorgen (10.09.2025) kollidierte der Anbaukran eines Lkw mit einer Bahnbrücke an den Rampen. Bergungs- und Inspektionsmaßnahmen sorgen für größere Verkehrsbehinderungen.

Der Lkw mit Anhänger war gegen 07:20 Uhr am Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Fürth unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zur Landgrabenstraße blieb der Anbaukran (Ladekran) des Zugfahrzeugs an einer der Bahnbrücken hängen. Hierdurch wurde die Brücke sowie Betonabsperrungen am Fahrbahnrand beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Lkw musste über mehrere Stunden mittels eines Bergedienstes aufwändig geborgen werden. Die Verkehrspolizei Nürnberg leitete den Verkehr für die Dauer der Bergungsmaßnahmen einspurig über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei.

Bislang unklar ist, wie groß der Schaden an der Brückenstruktur ist. Um dies zu begutachten, befindet sich ein Statiker an der Unfallstelle. Erst im Anschluss kann eingeschätzt werden, ob und in welchem Umfang eine Sperrung der Brücke - oberhalb für den Bahnverkehr und unterhalb für den Fahrzeugverkehr - aufrechterhalten werden muss.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 11:36

    POL-MFR: (872) Einbruch in einen Supermarkt - Die Polizei sucht Zeugen

    Rednitzhembach (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag (09.09.2025) in einen Verbrauchermarkt in Rednitzhembach ein und entwendeten Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Täter verschafften sich zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr mutmaßlich über das Dach Zugang zu den Räumlichkeiten des ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:44

    POL-MFR: (871) Festnahme nach Verdacht des Missbrauchs eines Kindes

    Nürnberg (ots) - Ein 54-jähriger Mann wurde am Samstagabend (06.09.2025) von Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West festgenommen, nachdem er zuvor ein Kind ansprach, mit in seine Wohnung nahm und hier mutmaßlich sexuell missbrauchte. Gegen den Tatverdächtigen erging Haftbefehl. Der Junge im Grundschulalter hielt sich gegen 19:30 Uhr am Spielplatz im Westpark ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 13:58

    POL-MFR: (870) Einbruch in eine Wohnung - Zeugen gesucht

    Erlangen (ots) - Im Zeitraum von Samstagnachmittag (06.09.2025) bis Montagvormittag (08.09.2025) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Erlangen ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Über das Wochenende verschafften sich unbekannte Personen über die Eingangstüre gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienenhaus in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren