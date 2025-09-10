PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (872) Einbruch in einen Supermarkt - Die Polizei sucht Zeugen

Rednitzhembach (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag (09.09.2025) in einen Verbrauchermarkt in Rednitzhembach ein und entwendeten Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr mutmaßlich über das Dach Zugang zu den Räumlichkeiten des Geschäfts in der Penzendorfer Straße. Die Einbrecher öffneten gewaltsam einen dort befindlichen Tresor und entwendeten daraus Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach führte eine Spurensicherung durch und hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

