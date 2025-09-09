Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (870) Einbruch in eine Wohnung - Zeugen gesucht
Erlangen (ots)
Im Zeitraum von Samstagnachmittag (06.09.2025) bis Montagvormittag (08.09.2025) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Erlangen ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Über das Wochenende verschafften sich unbekannte Personen über die Eingangstüre gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienenhaus in der Drausnickstraße. Die Einbrecher entwendeten aus dem Wohnbereich Wertgegenstände in einem mittleren fünfstelligen Betrag.
Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, denen zur relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 - 2112 3333 zu melden.
Erstellt durch: Michael Sebald / bl
