Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (870) Einbruch in eine Wohnung - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag (06.09.2025) bis Montagvormittag (08.09.2025) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Erlangen ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Über das Wochenende verschafften sich unbekannte Personen über die Eingangstüre gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienenhaus in der Drausnickstraße. Die Einbrecher entwendeten aus dem Wohnbereich Wertgegenstände in einem mittleren fünfstelligen Betrag.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, denen zur relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 - 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

