Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (874) 41-jähriger Solomon A. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Erlangen (ots)
Wie mit Meldung 866 berichtet, wurde seit Samstag (06.09.2025) der 41-jährige Solomon A. aus Erlangen vermisst. Der Vermisste wurde aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung von einem Passanten erkannt. Er konnte zwischenzeitlich von einer Streife wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
