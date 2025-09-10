POL-MFR: (874) 41-jähriger Solomon A. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Ein 54-jähriger Mann wurde am Samstagabend (06.09.2025) von Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West festgenommen, nachdem er zuvor ein Kind ansprach, mit in seine Wohnung nahm und hier mutmaßlich sexuell missbrauchte. Gegen den Tatverdächtigen erging Haftbefehl. Der Junge im Grundschulalter hielt sich gegen 19:30 Uhr am Spielplatz im Westpark ...

mehr