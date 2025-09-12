Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (877) Schulstart in Bayern - Das Polizeipräsidium Mittelfranken informiert an einem Infostand in Ansbach über die Gefahren des Schulwegs - Einladung an Medienvertreter

Mittelfranken / Ansbach (ots)

Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und damit steht der Start ins neue Schuljahr unmittelbar bevor. Auch für viele Schülerinnen und Schüler in Mittelfranken beginnt ab Dienstag (16.09.2025) der Ernst des Lebens. Vor einer Grundschule in Ansbach erklärt die Polizei an einem Infostand, wie wichtig die Schulwegsicherheit gerade für die Jüngsten unter uns ist und informiert rund um das Thema. Medienschaffende sind hierzu herzlich eingeladen.

Um vor allem die motorisierten Verkehrsteilnehmer für die Gefahren des Schulwegs zu sensibilisieren und an die Notwendigkeit eines möglichst umsichtigen Verhaltens im Umgang mit den ABC-Schützen zu erinnern, werden die mittelfränkischen Polizeidienststellen ab dem ersten Schultag gezielte Kontrollen durchführen. Die eingesetzten Beamten werden ihren Blick hierbei besonders auf das verbotswidrige Halten und Parken vor Schulen und entlang von Schulwegen sowie auf die Einhaltung der jeweils gültigen Geschwindigkeitsvorgaben richten. Zudem bildet die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen (Gurtanlegepflicht, geeignete Kindersitze) einen Schwerpunkt der Kontrollen.

In diesem Rahmen informieren die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Ansbach gemeinsam mit dem Sachgebiet E 4 - Polizeiliche Verkehrsaufgaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken am

16.09.2025, von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr, vor der Karolinenschule in der Karolinenstraße 27 in Ansbach

rund um das Thema Schulwegsicherheit. Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Um vor allem für Schulanfänger die Risiken auf dem Weg zur Schule weitestgehend zu minimieren, bittet das Polizeipräsidium Mittelfranken darum,

- an Schulen besonders vorsichtig zu fahren und unbedingt die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen zu beachten,

- vom Gas zu gehen und bremsbereit zu sein, wenn Kinder in Sichtweite sind,

- in verkehrsberuhigten Bereichen die Schrittgeschwindigkeit einzuhalten,

- nicht an Einmündungen, im Kreuzungsbereich, auf Geh- und Radwegen oder an sonstigen Stellen zu parken, an denen es nicht erlaubt ist,

- vor Schulen nicht in zweiter Reihe zu parken und die Haltverbote zu beachten,

- an Haltestellen von Bussen und Straßenbahnen immer damit zu rechnen, dass Kinder unvermittelt auf die Fahrbahn laufen könnten,

- Kinder nicht im absoluten Haltverbot ein- oder aussteigen zu lassen,

- die Gurtanlegepflicht zu beachten und die Kinder mit den erforderlichen Rückhaltesystemen zu sichern.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken rät außerdem:

Legen Sie - nach Möglichkeit bereits vor dem ersten Schultag - den Schulweg gemeinsam mit dem Kind zu Fuß zurück. Sollten Sie dennoch darauf angewiesen sein, mit dem Auto zu fahren, planen Sie hierfür genügend Zeit ein. Denn gerade Stress und Hetze machen unaufmerksam.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell