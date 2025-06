POL-RZ: Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Ratzeburg (ots) - 23. Juni 2025| Kreis Stormarn | 22.06.2025 - Reinbek Gestern Nachmittag 822.06.2025) ist es auf dem Friedhofsparkplatz in der Klosterbergenstraße in Reinbek zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug gekommen. Eine 82-jährige parkte ihren gelben VW Touran zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz in der Klosterbergenstraße in Reinbek. ...

mehr