POL-S: 58-Jährige stürzt beim Einsteigen in die Stadtbahn - Zeugen gesucht

Eine 58 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag (14.02.2025) am Hauptbahnhof auf der Stadtbahnebene beim Einsteigen gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die 58-Jährige stieg gegen 13.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof aus einer bislang unbekannten Straßenbahn aus und wollte am gegenüberliegenden Bahnsteig in eine Stadtbahn der Linie U9 Richtung Hedelfingen einsteigen, die bereits wartete. Unmittelbar bevor sie die Tür der Stadtbahn erreichte, stürzte sie und fiel mit dem Oberkörper in die Bahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

