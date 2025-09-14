PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener 16-Jähriger fährt mit PKW in Hauswand

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:10 Uhr, meldete eine Anwohnerin, dass es in der Schmezerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Ein 16-jähriger Fahrer eines Toyotas kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, durchquerte einen Vorgarten und touchierte eine Hauswand. Bereits zu Beginn der Unfallaufnahme konnte bei dem Jugendlichen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Für weitere Maßnahmen wurde der 16-Jährige zum Revier Ladenburg verbracht. Er sieht nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie dem Vorgarten und der Hauswand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 7.000 Euro. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Ladenburg übernommen.

