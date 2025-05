Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto kollidiert mit Motorrad

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am späten Mittwochabend (30.4.), gegen 22 Uhr, hat sich an der Kreuzung Fritz-Bauer-Straße und Riedeselstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad zugetragen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 24-jähriger Fahrer mit seinem schwarzen Volkswagen auf der Fritz-Bauer-Straße in Fahrtrichtung Rheinstraße unterwegs. Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer befuhr die Straße in entgegenkommende Richtung. Als der 24-Jährige mit seinem Wagen nach links in die Riedeselstraße abbog, kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Der 32 Jahre alte Kradfahrer erlitt schwere, aber nach jetzigem Stand keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine 21 Jahre alte Mitfahrerin im Fahrzeug des 24-Jährigen wurde nach jetzigem Stand leicht verletzt. Auch sie kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Insgesamt werden diese auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Das 2. Polizeirevier in Darmstadt sucht Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der Beteiligten und zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/969-41210 zu melden.

