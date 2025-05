Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Schwerer Unfall mit Motorradfahrer/Rettungshubschrauber im Einsatz-Stundenlange Vollsperrung

Oberzent (ots)

Am Donnerstagnachmittag (01.05.), gegen 14.30 Uhr, kam es auf der sogenannten Krähbergstrecke, der Landesstraße 3108 zwischen Schöllenbach und Hetzbach, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Heilbronn befuhr die Strecke in Richtung Hetzbach. Im Bereich einer Kurve kollidierte der 30-Jährige mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 63 Jahre alten Mannes aus dem Kreis Ludwigsburg. In der Folge prallte anschließend ein hinter dem Motorradfahrer befindliches Quad, das von einem 40-Jährigen aus dem Landkreis Heilbronn gesteuert wurde, in das entgegenkommende Fahrzeug.

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Auch der Quadfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 63 Jahre alte Autofahrer und seine Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Blessuren zu. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen eine Schaden von insgesamt rund 45.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger in die Ermittlungen einbezogen.

Die Strecke war bis gegen 19.40 Uhr für die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell