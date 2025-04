Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wertgegenstände aus Fahrzeug gestohlen

Bleicherode (ots)

Unbekannte machten sich am Mittwochvormittag an einem Fahrzeug in der Niedergebraer Straße. Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten die Täter an Wertgegenstände, die in dem Fahrzeug abgelegt waren und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Hierzu zählen neben Bargeld auch Mobiltelefone und amtliche Dokumente.

Die Nordhäuser Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0098045

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass möglichst keine Wertgegenstände offenliegend in Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten. Wenn das nicht unumgänglich ist, sollten Handschuhfächer zum sicheren Verstauen genutzt werden. Auch bei dem nur sehr kurzen Verlassen des Fahrzeugs sollte dies stets abgeschlossen sein und die vorstehenden Hinweise berücksichtigt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell