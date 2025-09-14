PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Motorradfahrer

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr war ein 37-jähriger Motorradfahrer auf der L 550 von Weiler kommend in Richtung Sinsheim unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und schlitterte mit dem Fahrzeug ca. 50 Meter über die Fahrbahn. In Folge des Sturzes zog sich der Fahrer Schürfwunden zu, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kawaski wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim. Ebenfalls im Einsatz befand sich die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim-Weiler.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 10:46

    POL-MA: Mannheim: Rotlichtsünder kollidiert mit betrunkener Fahrzeugführerin

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mittelstraße Ecke Brückenstraße mit zwei Pkw. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Brückenstraße, missachtete das Rotlicht an der Einmündung zur Mittelstraße und kollidierte mit einem dort fahrenden Opel. In Folge des Unfalls wurde der Opel gedreht ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 10:46

    POL-MA: Mannheim: Autofahrer fährt mit 1,72 Promille über rote Ampel

    Mannheim (ots) - Ein 33-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Freitagabend gegen 20:40 Uhr die Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Waldhofstraße. Dabei überholte er auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, überfuhr eine rote Ampel und setzte seine Fahrt anschließend auf der eigenen Spur fort. Eine hinter ihm fahrende Streifenwagenbesatzung konnte den gesamten Vorfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren