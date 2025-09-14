Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Motorradfahrer

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr war ein 37-jähriger Motorradfahrer auf der L 550 von Weiler kommend in Richtung Sinsheim unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und schlitterte mit dem Fahrzeug ca. 50 Meter über die Fahrbahn. In Folge des Sturzes zog sich der Fahrer Schürfwunden zu, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kawaski wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim. Ebenfalls im Einsatz befand sich die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim-Weiler.

