Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich - zwei Personen verletzt

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 04:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW die K 4191 von Neidenstein kommend in Richtung Epfenbach. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er hierbei auf der regennassen Fahrbahn zunächst ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug in der Böschung und kam im Anschluss wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Unfallverursacher sowie eine 18-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Sie kamen zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Drei weitere Insassen blieben unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

