POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis
Heiligkreuzsteinach: Schwerer Verkehrsunfall PM 1
Mannheim (ots)
Derzeit befindens sich Polizei sowie Rettungskräfte bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 535 Neckarsteinach, Abzweigung Lampenhain nach Hilsenhain im Einsatz.
Die Fahrbahn ist momentan in beide Fahrtrichtungen zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell