Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Heiligkreuzsteinach: Schwerer Verkehrsunfall PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit befindens sich Polizei sowie Rettungskräfte bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 535 Neckarsteinach, Abzweigung Lampenhain nach Hilsenhain im Einsatz.

Die Fahrbahn ist momentan in beide Fahrtrichtungen zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt.

