Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor unseriösen/falschen Schrottsammlern im Bereich Elze

Hildesheim (ots)

(sud) Am Montagvormittag (08.09.25) klingelte ein vermeintlicher Schrottsammler an der Haustür einer 76-jährigen Wülfingerin. Die Frau ließ den unbekannten Mann in ihr Haus und führte diesen durch ihre Wohnung. Als der Mann jedoch nicht wie abgesprochen zur Abholung der vereinbarten Gegenstände zurückkehrte, wurde die Frau misstrauisch und vermutete, durch den Unbekannten ausgekundschaftet worden zu sein. Gegenstände seien laut der Frau zunächst nicht entwendet worden. Aus diesem Anlass warnt die Polizei Elze eindringlich davor, fremden Personen den Zutritt ins Haus zu gewähren - auch wenn sie freundlich erscheinen oder einen vermeintlich harmlosen Vorwand äußern. Seriöse Schrottsammler können sich ausweisen und kündigen ihre Sammlungen in der Regel im Voraus an. Im Zweifelsfall kann man sich jederzeit an die Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

