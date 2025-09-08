Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). In der Zeit vom 07.09.2025, 18:00 Uhr, und dem 08.09.2025, 14:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein teils auch gewerblich genutztes Wohnhaus im Salzbergweg in 31162 Bad Salzdetfurth.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge hebelte die bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür des Hauses auf und durchwühlte diverse Wohn- und Geschäftsräume. Angaben zu etwaigem Diebesgut können derzeit nicht getätigt werden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Die Ermittler suchen nunmehr nach Zeugen, denen verdächtigte Personen, Fahrzeuge oder Umstände aufgefallen sind. Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 05063/9010 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell