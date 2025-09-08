PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). In der Zeit vom 07.09.2025, 18:00 Uhr, und dem 08.09.2025, 14:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein teils auch gewerblich genutztes Wohnhaus im Salzbergweg in 31162 Bad Salzdetfurth.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge hebelte die bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür des Hauses auf und durchwühlte diverse Wohn- und Geschäftsräume. Angaben zu etwaigem Diebesgut können derzeit nicht getätigt werden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Die Ermittler suchen nunmehr nach Zeugen, denen verdächtigte Personen, Fahrzeuge oder Umstände aufgefallen sind. Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 05063/9010 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

  • 08.09.2025 – 21:40

    POL-HI: Einbruch in Grundschule

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (jb) In der Zeit 07.09.25, 18.00 Uhr bis 08.09.25, 06.55 Uhr drangen unbekannte Personen in die Grundschule in der Asternstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten zunächst das Lehrerzimmer. Ebenfalls beschädigten die Täter eine Rigipswand, um in einen anliegenden Raum zu gelangen. Hiernach wurden noch mehrere weitere Türen im Gebäude aufgehebelt und angrenzende Räume durchsucht. Insgesamt beläuft sich der ...

    mehr
