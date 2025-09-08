PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Grundschule

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) In der Zeit 07.09.25, 18.00 Uhr bis 08.09.25, 06.55 Uhr drangen unbekannte Personen in die Grundschule in der Asternstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten zunächst das Lehrerzimmer. Ebenfalls beschädigten die Täter eine Rigipswand, um in einen anliegenden Raum zu gelangen. Hiernach wurden noch mehrere weitere Türen im Gebäude aufgehebelt und angrenzende Räume durchsucht. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf geschätzte 5000 Euro. Als Diebesgut wird derzeit Bargeld benannt in unterer dreistelliger Höhe. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten, dies der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

