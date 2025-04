Polizeipräsidium Ulm

Unaufmerksamkeit und Drogeneinfluss führte wohl zu einem Auffahrunfall am Mittwoch in Biberach.

Gegen 9.45 Uhr war ein 24-Jähriger mit einem VW Golf im Zeppelinring unterwegs . Er fuhr in Richtung Bismarckring. Ein 45-Jähriger fuhr vor ihm in gleicher Richtung. Der war mit einem VW ID unterwegs und bremste an einem Fußgängerüberweg. Das bemerkte wohl der 24-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Elektroautos. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Ermittler Anzeichen fest, die auf eine Beeinflussung von Drogen hindeuteten. Deshalb machten die Beamten einen Drogentest. Der verlief positiv auf THC. Auch räumte der 24-Jährige ein, zwei Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein Arzt nahm dem Golffahrer Blut ab. Die Polizeistreife untersagte ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 24-Jährigen. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Wir schützen die Verkehrssicherheit. Hierzu werden wir unsere polizeilichen Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Drogenfahrten intensivieren und festgestellte Verstöße konsequent verfolgen. Bekifft ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrzeug führen, bleibt weiterhin verboten, also Hände weg vom Steuer oder Lenker.

