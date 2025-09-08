Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Personenkontrollen am Marienfriedhof

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Marienfriedhof in Hildesheim werden regelmäßig Personenkontrollen durchgeführt. Auch am gestrigen Tag, 07.09.2025, kontrollierten Polizeikräfte vier Personen, die sich in den frühen Abendstunden in der Parkanlage aufhielten.

Ein 27-jähriger Mann händigte den Beamten während seiner Kontrolle einen Klemmleistenbeutel mit einer weißen Substanz aus. Aufgrund der weiteren Erkenntnisse wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und der Beutel samt Inhalt beschlagnahmt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann den Kontrollort verlassen.

