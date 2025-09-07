Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an mehreren Pkw in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pia) In der Nacht von Samstag, dem 06.09.2025, auf Sonntag den 07.09.2025 kam es in Elze zwischen 23:00 Uhr und 03:45 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Die Fahrzeuge waren in der Hauptstraße in Elze geparkt. Mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzte der unbekannte Täter den Lack von insgesamt fünf Pkw. Eine Gesamtschadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Umstände in der Hauptstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell