POL-HI: Sturz aus Wohnung
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM-(kri)-Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte ein alkoholisierter Mann am 06.09.2025 kurz vor 12:00 Uhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, über eine Balkonbrüstung vom dritten Stock des Wohnhauses auf das Dach einer Drogerie. Der schwer verletzte Mann wurde von der Feuerwehr von dem Vordach geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Rettungseinsatzes wurde die Schuhstraße kurzfristig gesperrt.
