POL-HI: Sturz aus Wohnung

Hildesheim (ots) - (schi) In der Zeit von Samstag, den 06.09.25, 15:00 Uhr bis Montag, den 08.09.25, 03:00 Uhr kam es in der Straße ,,Am Stadion'' in Elze auf Höhe des Baumarktes zu einem Dieseldiebstahl aus einem LKW. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus dem Tank des LKW circa 150-200 Liter Dieselkraftstoff. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder ...

mehr