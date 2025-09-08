PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach Ladendiebstahl - Polizei fasst Tatverdächtige

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (erb). Am 08. September 2025 kam es in einem Supermarkt in der Straße "Lammetal" in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Wehrstedt, zu einem Ladendiebstahl. Bei der Fahndung nach den Tätern kamen mehrere Funkstreifenwagen sowie Polizeidrohnen zum Einsatz.

Vorliegenden Erkenntnissen wurde der Marktleiter gegen 13:00 Uhr auf zwei Männer (17 und 20 Jahre alt) aufmerksam, die Waren in eine mitgeführte Sporttasche legten. Im Anschluss verließen sie mit der Tasche den Markt, ohne zu bezahlen. Die beiden Personen flüchteten anschließend.

Unverzüglich leiteten die Beamten der Bad Salzdetfurther Polizei Fahndungsmaßnahmen nach den zunächst unbekannten Beschuldigten ein. Auch mithilfe von Anwohnerhinweisen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sie südlich über ein Feld und weiter in einen Wald flüchteten.

Das Waldstück wurde mit weiteren, zur Unterstützung angeforderten Polizeikräften umstellt. Bei der Suche nach den Tätern kamen auch zwei Polizeidrohnen zum Einsatz.

Die akribischen Fahndungsmaßnahmen dauerten etwa bis 16:15 Uhr und führten zum Ergreifen der beiden Tatverdächtigen. Sie wurden zwecks Durchführung weiterer Maßnahmen der Dienststelle zugeführt. Das sichergestellte Diebesgut, es handelte sich hierbei - wie sich nunmehr herausstellte - um diverse Getränkedosen, konnte an den Markt wieder ausgehändigt werden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die beiden Männer mit Wohnsitz im Landkreis Hildesheim ein. Sie erhielten ein unbefristetes Hausverbot für den Supermarkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

