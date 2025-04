Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Feuer

Hetzerath (ots)

Am 12.04.2025, gg. 05.00 Uhr wurden die Feuerwehr Hetzerath, sowie die Polizei Wittlich zu einem Brand nach Hetzerath beordert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort außerhalb der Ortslage ein Strohballen in Brand gesetzt, der hierdurch vollständig vernichtet wurde. Noch unbekannte Täter rollten den Strohballen, der im Außenbereich des Marienhofs lagerte, etwa 250 über die Straße in Richtung der BAB1 / Autobahnparkplatz Rivenich, ließen ihn dann eine Weide hinunterrollen und zündeten ihn schließlich an. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung oder eines Übergriffs der Flammen auf Gebäude. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

