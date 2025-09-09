PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Möglicher Flugunfall durch Motorschirmflieger - Geländeabsuchen bislang ohne Ergebnis

Hildesheim (ots)

Alfeld/Landkreis(agu). Am Montagabend gegen 20:45 Uhr wurde durch einen Anwohner in Alfeld, Hörsumer Tor ein möglicher Flugnotfall gemeldet.

Dem Anrufer nach sollte es sich um einen Gleitschirmflieger (Paraglider) handeln, der in sichtbare Turbulenzen geraten und womöglich abgestürzt war. Der Aufschlagort konnte vom Augenzeugen nicht genau eingegrenzt werden, vermutet wurde dieser im Wald- und Flurgebiet zwischen den Ortsteilen Hörsum, Meimerhausen und Everode, östlich der Landesstraße 486.

Die Polizei und die Feuerwehr Alfeld waren mit einem massiven Kräfteeinsatz auf der Suche nach einem möglichen Absturzopfer, unterstützt durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers und die Verwendung von Drohnen. Die Suche nach einem möglicherweise Verunglückten musste schließlich nach zweieinhalb Stunden aufgrund von Dunkelheit und Geländeunzugänglichkeiten beendet werden. Aufgrund vieler eingehender Meldungen durch Anwohner, die auf den Sucheinsatz aufmerksam geworden waren, verdichteten sich jedoch nun die Hinweise auf einen Motorschirmflieger, der offensichtlich einige fortgeschrittene Flugmanöver unternommen hatte und letztendlich im Bereich Everode gelandet war.

Die Polizei bittet dennoch den betreffenden Motorschirmflieger oder mögliche Begleiter, sich bei der Polizei Alfeld unter Tel. (05181) 8073-0 zu melden, um alle Eventualitäten auszuschließen. Das fragliche Fluggerät war mit einem blau/weißen Schirm ausgestattet

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Polizeikommissariat Alfeld
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

