POL-PDLU: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Sonntag, den 11.05.2025, gegen 22:25 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Eduard-Mörike-Weg. Hierbei versuchte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Wohnungstür im Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Durch die Bewohner der betroffenen Wohnung konnte ein kratzendes Geräusch an der Wohnungstür wahrgenommen werden. Nachdem die Wohnungstür durch einen der Bewohner geöffnet wurde, stellte dieser fest, wie eine dunkel gekleidete Person das Treppenhaus herunterrannte und in unbekannte Richtung flüchtete. An der Wohnungstür entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro.

Wer hat zur oben genannten Zeit in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Sie möchten ihre Wohnung einbruchsicher machen? Wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeiinspektion oder die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums unter 0621/963-21177 und erfahren Sie wertvolle Tipps. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

