Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:10 Uhr, meldete eine Anwohnerin, dass es in der Schmezerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Ein 16-jähriger Fahrer eines Toyotas kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, durchquerte einen Vorgarten und touchierte eine Hauswand. ...

