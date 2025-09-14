PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach
RNK - L 535 - Sportwagen kollidiert mit Baum - Aufhebung der Sperrung - PM Nr. 3

Heiligkreuzsteinach / RNK (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 535 bei Heiligkreuzsteinach, zwischen Abzweig Lampenhain und dem Abzweig Hilsenhain, sind die erforderlichen Maßnahmen an der Unfallstelle abgeschlossen und die L 535 seit 19.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

