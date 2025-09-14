POL-MA: Heiligkreuzsteinach
RNK - L 535 - Sportwagen kollidiert mit Baum - Aufhebung der Sperrung - PM Nr. 3
Heiligkreuzsteinach / RNK (ots)
Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 535 bei Heiligkreuzsteinach, zwischen Abzweig Lampenhain und dem Abzweig Hilsenhain, sind die erforderlichen Maßnahmen an der Unfallstelle abgeschlossen und die L 535 seit 19.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.
