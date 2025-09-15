Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Männer versuchten in Juweliergeschäft einzubrechen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend wurden zwei männliche Personen im Alter von 46 Jahren und 52 Jahren festgenommen, nachdem sie versucht hatten, in ein Juweliergeschäft in der Mannheimer Straße einzubrechen.

Ersten Ermittlungen zufolge nahmen die beiden Tatverdächtigen gegen 23:15 Uhr einen Gullydeckel aus einer Bodenverankerung und warfen diesen gegen eine Schaufensterscheibe des Schmuckgeschäfts. Den Männern gelang es jedoch nicht, an die Schmuckstücke im Schaufenster zu gelangen, da das Verkaufsfenster dem Wurf standhielt.

Anschließend entfernten sich die Beiden zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Fußgängerzone. Durch sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen konnten die Tatverdächtigen unweit entfernt festgestellt und schließlich vorläufig festgenommen werden.

Durch den Wurf wurde die Fensterscheibe sowie ein Fensterbrett leicht beschädigt. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Der 46-Jährige und der 52-Jährige müssen sich nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell